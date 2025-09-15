ÖSYM tarafından yayımlanacak tarihlerde ek tercihler alınacak. Adaylar ek tercih işlemlerini ösym.ais.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih tarihleri ve boş kontenjan yayınlandı mı?

2025 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin başlaması için üniversite kayıt maratonunun tamamlanması bekleniyor. DGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılırken kayıt işlemleri 17 Eylül’e kadar tamamlanacak.

DGS KAÇ BOŞ KONTEJAN VAR?

DGS tercihlerinde toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken boş kalan kontenjan sayısı 19 bin 89 oldu. Program türüne göre boş kalan kontenjanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kayıt yaptırılmayan ve boş kalan kontenjanlar belli olduktan sonra kılavuz yayımlanacak ve adaylarla paylaşılacak.