ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, bölümlere ait taban ve tavan puanlar da paylaşıldı. Peki, 2025-TUS/1 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025-TUS/1 yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?





2025-TUS/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları, 3 Haziran saat 10.00 itibarıyla açıklandı.

2025-TUS/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.