Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Müdürlük tarafından burs almaya hak kazanan ortaöğretim öğrencileri 9 ay, yükseköğretim öğrencileri ise 8 ay boyunca ödemelerden faydalanabiliyor. Peki, 2025 VGM burs başvuruları başladı mı? VGM ne kadar burs ücreti ödüyor? İşte, ayrıntılar...

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

VGM bursu başvuruları için henüz resmi açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl, ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim burs başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 2025-2026 eğitim yılı için de benzer tarihler uygulanması bekleniyor. Genellikle başvurular, sürecin başlamasından yaklaşık 15 gün önce duyuruluyor.

VGM NE KADAR BURS ÜCRETİ ÖDÜYOR?

2025 yılı Ocak ayından itibaren, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarları şu şekilde belirlendi: ortaöğrenim öğrencileri için aylık 1.250 TL, yükseköğrenim öğrencileri için aylık 3.000 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri için aylık 3.000 TL.