Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl düzenli olarak verilen ortaöğrenim bursu, maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Devlet okullarında eğitim gören ortaöğretim öğrencilerine yönelik bu burs, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay boyunca ödeniyor. Peki, 2025 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl sorgulanır?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı ortaöğrenim burs başvuruları ekim ayı ortasında tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları açıklıyor. Bu takvime göre, 2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayının sonu ile aralık ayının ilk haftası arasında duyurulması bekleniyor. Resmî açıklama henüz yapılmadı ancak sonuçlar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yükseköğrenim, ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler için VGM burs sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini girerek burs sonuçlarını görüntüleyebilecekler.