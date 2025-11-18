Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Akabinde ise üniversite burs başvurularının sonuçlanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite burs sonuçları için henüz bir takvim yayımlamadı; ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, burs başvuru sonuçlarının en geç Kasım ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.