Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:18

Güncelleme: 16.12.2024 - 11:18

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 15 tatil ile ilgili sorular gündeme geliyor. Peki, 2025 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Sömestr tatili ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu yılki sömestr 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 Eğitim yılındaki 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil;

31 Mart 2025 Pazartesi

1 Nisan 2025 Salı

2 Nisan 2025 Çarşamba

3 Nisan 2025 Perşembe

4 Nisan 2025 Cuma

günlerinde uygulanacak.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2. Dönemin karneleri 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak. Böylelikle yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili başlayacak.