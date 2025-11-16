16 Kasım’da ÖSYM tarafından yapılan yılın son YDS sınavının ardından adaylar, gözlerini soru ve cevap anahtarına çevirdi. Peki, 2025 YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2025 YDS/2 soruları ve cevapları nasıl sorgulanır?

2025 YDS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YDS/2 sınavının ardından adaylar, soru ve cevap anahtarına ilişkin duyuruyu merakla bekliyordu.

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) için Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’luk bölümü ÖSYM tarafından erişime açıldı.

2025 YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2025 saat 14.35’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bu erişim hakkı 10 gün boyunca geçerli olacak ve Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 26 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek.