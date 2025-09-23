Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 ara tatil tarihlerini merak ediliyor. Peki, 2025 yılının ilk ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir dinlenme dönemi olacak bu tatil, eğitim yılının ilk döneminde önemli bir nefes aralığı sağlayacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi:

Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili: 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.