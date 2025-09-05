Üniversite eğitimi hayali kuran öğrenciler, 2025 YKS sonuçlarına göre tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Ancak 25 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih dönemini bekliyor. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos günü açıklandı. Yerleşen adayların üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül arasında yapılıyor. Buna göre ek tercih sürecinin ise Eylül ayının 2. veya 3. haftası gibi başlaması öngörülüyor.

2024 yılında 13 Ağustos günü tercih sonuçları açıklanmış, 6-11 Eylül tarihleri arasında da ek tercihler alınmıştı.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ek tercihlere yönelik kılavuz, üniversite kayıtları ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek. Üniversitelerde, yerleştirme ardından boş kalan kontenjanlar, taban puanları kıalvuzda yer alacak. Ardından ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden ek tercihler yapılacak.

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamazlar.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir

yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Kılavuzda ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adaylar en fazla 24 tercih hakkına sahiptir.