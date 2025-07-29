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2025-YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM takvimi...

2025-YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM takvimi...

29.07.2025 11:31:00
Güncellenme:
ANKA
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2025-YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM takvimi...

2025-YKS tercih dönemi başlıyor. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 24 tercih yapabilecek. Kılavuz 30 Temmuz’da yayımlanacak.

 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

Üniversite adayları, 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapacak. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunacak.

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