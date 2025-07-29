2025-YKS Tercih Kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM takvimi...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.

Üniversite adayları, 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapacak. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunacak.