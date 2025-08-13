2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci tamamlandı ve adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?



YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olup, tercih dönemi takvimi açıklanmasına rağmen sonuçların ilan edileceği tarih henüz belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihler, 13 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl ise YKS yerleştirme sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.



YKS YERŞELTİRME SONUÇLARı NASIL SORGULANIR?



ÖSYM’nin “YKS tercih sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. Şifresini unutanlar, “Şifremi Unuttum” seçeneği veya e-Devlet girişi ile sisteme erişebilecek. Sonuç ekranında ise yerleştikleri üniversite, bölüm, puan türü ve tercih sıralaması gibi bilgiler görüntülenebilecek.