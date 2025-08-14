Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 11:49:00
Haber Merkezi
11-18 Haziran 2025 Tarihleri arasında başvuruları tamamlanan YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz'da gerçekleşti. Sınava giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 açıklandı mı? YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak?

Image

2025 YÖKDİL/2 AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

