11-18 Haziran 2025 Tarihleri arasında başvuruları tamamlanan YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz'da gerçekleşti. Sınava giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 açıklandı mı? YÖKDİL/2 ne zaman açıklanacak?
2025 YÖKDİL/2 AÇIKLANDI MI?
YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.