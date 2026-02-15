ATA AÖF bütünleme sınavı, dün saat 09.30 ve 14.00’te gerçekleştirilen iki oturumun ardından bugün saat 09.30’da başlayan son oturumla tamamlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, 2026 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları yayımlandı. Adaylar, sınav sorularına ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13.00’a kadar itiraz edebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.