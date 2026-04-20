İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Peki, 2026 AUZEF Bahar Dönemi vize sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar dönemi ara sınavına (vize) ait giriş belgeleri yayımlandı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak alabilirler.