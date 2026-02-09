BİLSEM ön değerlendirme sürecine katılan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yürütülen tanılama çalışmaları takvim doğrultusunda sürerken, sonuçlara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2026 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan–19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilirken, BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.