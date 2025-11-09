Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı sınav uygulama takvimini yayımladı ve takvimde birçok merkezi sınavın yanı sıra İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) tarihi de yer aldı. Peki, 2026 Bursluluk Sınavı ne zaman? 2026 MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 MEB İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak; başvuru tarihleri ise takvimde ayrıca duyurulacak olup başvuruların genellikle Mart ayında alınmaya başladığı biliniyor.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve maddi durumu belirli kriterlerin altında olan başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca her ay düzenli burs desteği sağlamayı amaçlayan bir sınavdır.