2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), başvurularına ait ayrıntılar adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 DİB-MBSTS başvuruları başladı mı? DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır? DİB-MBSTS sınav ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) başvuruları, 11–19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, bireysel olarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek.

DİB-MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2026 MBSTS sınav ücreti 1.200 TL olarak açıklandı.