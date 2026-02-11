Özgür Özel'den Akın Gürlek'in bakanlığı için ilk yorum: 'Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Ankara'da Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin de ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

"Yarın sabah bu sabahtan daha zor bir sabah olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın" diyen Özel, hiçbir koşulda boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Özel şunları söyledi:

"Geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanı olarak atanabilmiştir. İki siyasi görev arasında CHP'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi'ni iptal edip oraya kayyum atayacak, o kayyumu hala görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları olduğu üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp tekrar siyasi bir pozisyona oturacak. Bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir' diyecekler. Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Ama kimsenin şüphesi olmasın; bu ülkeyi işgalden kurtarıp Cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve direnci bugünlere de damgasını vuracak. Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz."

Özel, "Saldırıların bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere sadece 'Daha çok beklersiniz' diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar mücadelesini sürdürecektir" dedi.

"AKIN GÜRLEK HİÇBİR ZAMAN BAŞSAVCI OLMADI"

CHP Genel Başkanı, "Akın Gürlek hiçbir zaman cumhuriyet başsavcısı olmadı zaten. O yüzden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Gürlek her zaman Erdoğan'ın maşasıydı, emir eriydi, onun adına suç işleyendi, hak yiyendi, ailelerle uğraşandı, mala çökendi... Bundan sonra da Gürlek'in Erdoğan'dan aldığı talimatları uygularken hangi koltukta oturduğunun bir anlamı yok. Bakanlık koltuğu ona dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip biz onu Yüce Divan'da çatır çatır yargılatana kadar" ifadelerini kullandı.