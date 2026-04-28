Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme süreçleri kapsamında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuru tarihleri 2026 yılı için binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 EKPSS kura başvurusu ne zaman? EKPSS kura başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura yerleştirme başvurularına ilişkin süreç netleşti. Kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için başvurular 28 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmî platformu olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, “Başvurular” menüsü altındaki “2026-EKPSS Kura” seçeneğini kullanarak işlemlerini tamamlayabilecek.