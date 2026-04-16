Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2026-HMGS/1) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026-HMGS/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026-HMGS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? HMGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026-HMGS/1 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-HMGS/1 sınavı için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

2026-HMGS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla sınav giriş belgelerini edinebilirler.

2026-HMGS/1 SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup, adaylara soruları yanıtlamaları için 155 dakika süre verilecektir. Öte yandan, ÖSYM rehberine göre en önemli kurallardan biri olan “10.00 kuralı” kapsamında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.