Yeni yılla birlikte enflasyon rakamlarının netleşmesi ve asgari ücret artışının ardından, Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu mu? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılında burs ve kredi tutarları yüzde 33 oranında artırılarak lisans öğrencileri için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 12 bin liraya yükseltildi.

2026 KYK BURS ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre burs ve krediler 6 / 10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.