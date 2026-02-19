Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adayların girecekleri bina ve salonlara yönelik atama işlemleri tamamlandı.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.