Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları, 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç belgelerine kolayca ulaşabilecek. Bu ekran üzerinden adaylar, temel soru testlerindeki doğru ve yanlış sayılarını ile yerleştirmeye esas puan türlerini ayrıntılı şekilde görüntüleyebilecek.