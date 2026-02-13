Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 2026 yılında gerçekleşecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bekleyiş devam ediyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

2026 MSÜ SINAV TARİHİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Bu doğrultuda MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı.

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sınav yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyurunun yapılmasının ardından ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek.