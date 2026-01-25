Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları ÖSYM tarafından alınırken, adaylar sınav takvimi ve başvuru detaylarını merak ediyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2026 MSÜ sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

5 Ocak’ta başlayan MSÜ başvuruları, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

MSÜ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, MSÜ başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak.