Binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Ulusal Staj Programı (USP) 2026 yılı başvuru süreci tamamlanırken, sonuçlara ilişkin bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları açıklandı mı? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Resmî takvime göre sonuçların açıklanacağı kesin bir tarih henüz belirtilmese de geçmiş yıllardaki uygulama süreci önemli ipuçları veriyor. 2025 yılında başvuruların mart ayında tamamlanmasının ardından stajyer havuzu mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı.

2026 yılı için de benzer bir takvimin işlemesi, mayıs ayı içerisinde öğrencilerin yeterlilik puanlarının açıklanması ve staj tekliflerinin gönderilmeye başlanması bekleniyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak takip edebilecek. Uzmanlar ise öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adaylar;

Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.),

Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler,

Sportif Başarılar

gibi kriterler üzerinden puanlanıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, sadece bu yeterlilik puanlarına göre teklif gönderiyor.