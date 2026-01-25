Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılının YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu 6 Şubat'ta yayımlanacak. Böylece üniversite sınavı başvuru ücreti belli olacak.

2025 yılında ise YKS sınavının her oturumu için 450 TL ödenmişti.

2026 YKS NE ZAMAN?

2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.