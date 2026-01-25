Akademik yükselme, lisansüstü eğitim başvuruları ve dil tazminatı gibi alanlarda geçerliliği olan YÖKDİL sosyal medyada araştırılıyor. Peki, 2026-YÖKDİL/1 ne zaman? YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, ayrıntılar...

2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, başvuruları bugün başlayan sınavın uygulama tarihi şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 8 Mart 2026 (Pazar)

Sınav Saati: 10:15

Sınav Süresi: 180 Dakika (3 Saat)

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YÖKDİL/1 başvuruları 29 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek.

YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci başladığı andan itibaren adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler.