ALES/1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

ALES sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranına giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ile aday şifresi ya da e-Devlet bilgileri kullanılacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.