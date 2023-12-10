Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan yurttaşlar, cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:35
Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti. Alacakları notları merak eden yurttaşlar, cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için sınavın ardından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF güz dönemi vize sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.


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