Anaokullarında beslenmesiz aylık tavan ücreti 650 liraya çıktı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Veliler, okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için kampanyalarına devam ederken aylık 650 liralık katkı payının bütçelerine fazla geldiğini ifade ediyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, her ailenin bu aidatı verecek bütçeye sahip olmadığını ifade etti.

Yılmaz, “Okulöncesinde bu katkı payı haricinde zaten yılın başında veliye liste verilerek öğrencinin 9 ay boyunca kullanacağı materyal, temizlik malzemeleri velilerden isteniyor. Bu fiyatlar da üzerine eklendiğinde harcama daha da artıyor. Çoğu öğrencinin velisi asgari ücretin altında kazançları olan veliler. Bu velilerin aylık olarak bu ücretleri ödemesi zor. Özellikle okulöncesinden başlayarak eğitim ücretsiz olarak sağlanmalı” dedi.

Bir öğün ücretsiz yemek Okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulaması olması gerektiğine de değinen Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Öte yandan okulöncesi çocuklar başta olmak üzere ‘Okullarda bir öğün ücretsiz yemek’ uygulaması tekrar hayata geçirilmeli. Veliler bu ücretlerden kaçmak için çocukları okulöncesi kurumlara yollamıyorlar, bu hizmetleri ücretsiz veren tarikatcemaat okullarına yöneliyorlar.”

