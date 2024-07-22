Anaokullarında beslenmesiz aylık tavan ücreti 650 liraya çıktı
Okulöncesi eğitim kurumlarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tespit Komisyonu tarafından 2024-2025’te uygulanacak katkı payı, mayıs ayında alınan kararla beslenmesiz aylık tavan ücreti 650 lira olarak belirlendi. Beslenmeli katkı payı aylık tavan ücreti ise 1450 lira olarak belirlendi. Bu durumda beslenmesiz okullarda dokuz aylık ücret 5 bin 850 liraya kadar çıkıyor.
Veliler, okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için kampanyalarına devam ederken aylık 650 liralık katkı payının bütçelerine fazla geldiğini ifade ediyor.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, her ailenin bu aidatı verecek bütçeye sahip olmadığını ifade etti.
Yılmaz, “Okulöncesinde bu katkı payı haricinde zaten yılın başında veliye liste verilerek öğrencinin 9 ay boyunca kullanacağı materyal, temizlik malzemeleri velilerden isteniyor. Bu fiyatlar da üzerine eklendiğinde harcama daha da artıyor. Çoğu öğrencinin velisi asgari ücretin altında kazançları olan veliler. Bu velilerin aylık olarak bu ücretleri ödemesi zor. Özellikle okulöncesinden başlayarak eğitim ücretsiz olarak sağlanmalı” dedi.
Bir öğün ücretsiz yemek Okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulaması olması gerektiğine de değinen Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Öte yandan okulöncesi çocuklar başta olmak üzere ‘Okullarda bir öğün ücretsiz yemek’ uygulaması tekrar hayata geçirilmeli. Veliler bu ücretlerden kaçmak için çocukları okulöncesi kurumlara yollamıyorlar, bu hizmetleri ücretsiz veren tarikatcemaat okullarına yöneliyorlar.”
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