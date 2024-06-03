Sivas’ta kahreden ölüm: Anaokulu’nda biranda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Sivas’ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:48
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Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi.

İddialara göre Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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