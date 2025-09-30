Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 15:41:00
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Kayıt yenileme ve ders seçimi sonrası sınavlara katılım sağlanıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2025 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

