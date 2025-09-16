Anadolu Üniversitesi AÖF yeni dönem kayıt yenileme takvimi adayların gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri yayınlanan akademik takvimle netlik kazandı.
Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılabiliyor.