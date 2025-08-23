Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF bahar dönemi final sınavları ve yaz okulu sınavları sona erdi. Peki, AÖF tek ders sınavı yapılacak mı? Tek ders sınavı nedir?

AÖF TEK DERS SINAVI YAPILACAK MI?

AÖF Türkiye Programları (2025‑2026) için yayımlanan akademik takvimde, tek ders sınavı başlığı altında bir sınav türüne veya tarihine yer verilmedi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) tek ders sınavı yoktur.

AÖF öğrencileri başarısız oldukları dersi tekrar almak zorundadır. Başarısız olunan ders için "tek ders sınavı"yapılmaz.

TEK DERS SINAVI NEDİR?

"Tek ders sınavı", normalde mezuniyet aşamasına gelmiş ama sadece 1 dersi başarısız kalan öğrencilere verilen ek bir sınav hakkıdır.

Yani öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlamış fakat sadece bir dersten başarısızlığı varsa, mezun olabilmesi için bu dersten tek ders sınavına girme imkânı tanınır.