Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı: '3 milyona verseler de almayın'

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı: '3 milyona verseler de almayın'

14.12.2025 13:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı: '3 milyona verseler de almayın'

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki Matteo Guendouzi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şaş, "3 milyon Euro'ya verseler de almayın. Büyük takım orta sahası değil. Guendouzi Galatasaray'da olmaz" dedi.

İtalya Serie A Takımlarından Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi, Galatasaray'ın gündeme yer alıyor. Ara transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki orta saha için bir hamle yapabileceği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından sporON YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Guendouzi transferinin Galatasaray için yanlış bir tercih olabileceğini söyledi.

Hasan Şaş açıklamasında, "3 milyon Euro vermem buna. Guendouzi diye bir şeyi ne duymuş olayım ne görmüş olayım! Bak sakın ha! Bak dilimden düşmezsiniz! En büyük transfer hatası olur. Şut özelliği yok, rakip cezası içinde pozisyon üretkenliği yok" dedi.

Şaş ayrıca, "Net söylüyüroum size. 3 milyon Euro'ya verseler de almayın. Büyük takım orta sahası değil. Guendouzi Galatasaray'da olmaz. Hayal kırıklığı olur" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #Hasan Şaş #Matteo Guendouzi

İlgili Haberler

Eski hakemler, Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Farklı bir skorda çok tartışılabilecek bir pozisyondu'
Eski hakemler, Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Farklı bir skorda çok tartışılabilecek bir pozisyondu' Eski hakemler, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi.
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru
Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le oynanacak maçın tarihinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Liverpool'un istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan Mohamed Salah hamlesi!
Liverpool'un istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan Mohamed Salah hamlesi! Liverpool’da Mohamed Salah’ın takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Salah’ı transfer etmek isteyen takımlar çalışmalarına başlarken bu kulüpler arasında Galatasaray’ın da yer aldığı iddia edildi.