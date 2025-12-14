Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer uyarısı: '3 milyona verseler de almayın'

İtalya Serie A Takımlarından Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi, Galatasaray'ın gündeme yer alıyor. Ara transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki orta saha için bir hamle yapabileceği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından sporON YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş, Guendouzi transferinin Galatasaray için yanlış bir tercih olabileceğini söyledi.

Hasan Şaş açıklamasında, "3 milyon Euro vermem buna. Guendouzi diye bir şeyi ne duymuş olayım ne görmüş olayım! Bak sakın ha! Bak dilimden düşmezsiniz! En büyük transfer hatası olur. Şut özelliği yok, rakip cezası içinde pozisyon üretkenliği yok" dedi.

Şaş ayrıca, "Net söylüyüroum size. 3 milyon Euro'ya verseler de almayın. Büyük takım orta sahası değil. Guendouzi Galatasaray'da olmaz. Hayal kırıklığı olur" ifadelerini kullandı.