Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Peki, AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025 tarihinde erişime açıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile belirtilen resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak, “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranı üzerinden alabileceklerdir.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yazılı sınavları, üç oturum halinde gerçekleştirilecektir. Buna göre; 1. oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da, 2. oturum aynı gün Türkiye saati ile 14.00’te, 3. oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.