Artan ücretler, çocuklarına laik eğitim isteyen velileri zor durumda bıraktı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:36

Türkiye’de orta sınıf aileler için özel eğitim kurumlarında çocuk okutmanın yolu neredeyse tamamen kapandı. AKP iktidarının çağdaş ve laik eğitimi kendi ideolojik amaçları doğrultusunda biçimlendirme adımları hızlanırken devlet okullarından kaçarak çocuklarını özelde okutmak isteyen veliler bu kez de fahiş fiyatlarla sınanıyor.

EK ÜCRETLER ARTIRIYOR

Özel okullarda anaokulundan üniversiteye tüm aşamalarda ücretler yalnızca eğitimle sınırlı kalmıyor. Yemek, servis, forma, kitap gibi ek ücretler ile iyice yükselen fiyatlar velileri isyan ettiriyor. Yıllık yemek ücreti en az 60 bin liradan başlarken okullara göre fiyatlar 130 bin liraya kadar ulaşıyor. Ders kitabı ücretleri ise bazı okullarda 50 bin lirayı bulurken, anaokullarda istenen kırtasiye malzemesi ücretleri ise 20-30 bin lira arasında değişiyor.

Yabancı özel okullarda fiyatlar daha da yüksek. Fransız okullarının hazırlık sınıfı ücreti, eğitim, servis, forma, kitap kırtasiye bedelleri de eklenince 1 milyon TL’yi geçiyor. İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde eğitim ücreti 1 milyon 47 bin 900 lira olarak açıklandı. Yatakhane ve yemek ücreti eklendiğinde ise bu miktar 1.5 milyona ulaşabiliyor.

Okul öncesi eğitimde yemek dahil istenen ücret 350 bin liradan 500-600 bin liraya kadar uzanıyor.

İlkokul- ortaokul ve lisede ise fiyatlar 400 bin-1 milyon TL arasında değişiyor. Bir öğrencinin anaokulundan başlayarak lise sonra kadar özel okulda okumasının bedeli yalnızca eğitim ücreti hesaplandığında ortalama 6-8 milyon liraya denk geliyor.

ÜNİVERSİTELER DE BENZER

Ek ücret bedelleri de eklenince ise yaklaşık 10 milyon TL’yi buluyor. Aileler, anasınıfından üniversite bitimine kadar çocuklarını özel okullarda okutmak için neredeyse birkaç daire parası harcıyabiliyor. Üniversitlerde de durum benzer. Çoğu vakıf üniversitesi geçen yıldan bu yana fiyatlara yaklaşık yüzde 100 zam yaptı. Bazı okullarda fiyatlar 1 milyon lirayı geçti.

‘DEVLETE BAĞIŞ’

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, toplumun geniş bir kesiminin yoksullaştığına vurgu yaptı. Gazetemize konuşan Foggo, “Bir avuç zengin dışında yoksulluk herkesin kapısında dayandı” dedi.

Foggo şöyle konuştu: “Asgari ücretliler, emekliler, plaza çalışanları ve memurlar da yoksullaştı, yoksulluk sınırı altında kaldı. Özel okulların fiyatları birden birkaç kat arttığı için görüştüğüm orta sınıf ve üstü aileler bu fiyatları ödeyemeyecek duruma geldi. Bu durumlarda ‘iyi devlet okulları’na yöneliyorlar ve çocuklarını bu okullara yerleştirebilmek için yüksek miktarlarda bağış yapıyorlar. Diğer yandan ise anaokullarında istenen 650 liralık katkı payını veremeyen ailelerin çocukları okulun dışında kalıyor. Bunların sayıları da giderek artıyor.”