2025-2026 eğitim yılının güz dönemi sınavlarının ardından bahar dönemi sınavları da tamamlandı. 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanan ATA AÖF vize sınavları için adaylar, soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç tarihini araştırıyor. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçları, ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, puan bilgilerini T.C. kimlik numaraları ve öğrenci şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.