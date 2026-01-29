Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı final sınavlarının sonuçlanmasının ardından gözler, bütünleme sınavı tarihine döndü. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAATLERİ
3 oturum halinde yapılacak ATA AÖF bütünleme sınavlarının başlangıç saatleri şöyle:
1.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 09.30
2.Oturum : 14 Şubat 2026 saat 14.00
3.Oturum : 15 Şubat 2026 saat 09.30
ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuya dair resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.