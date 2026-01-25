İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre öğrenciler, 16 Şubat - 01 Mart 2026 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank şube ve ATM’leri ya da AKSİS üzerinden yatıracak; ardından ders seçimleri 23 Şubat - 01 Mart 2026 tarihleri arasında fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak ve 2 iş günü içinde tamamlanacak, ders ekleme-silme işlemleri ise 02 Mart - 08 Mart 2026 tarihleri arasında öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. Referans numaranızı öğrenmek için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle otomasyon sistemine giriş yapınız.

Otomasyona giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden “Harç Bilgileri” bölümüne girerek “Referans Numarası” kısmından numaranıza ulaşabilirsiniz.

Ödeme işlemini, aldığınız referans numarasıyla Halkbank şube veya ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme için aynı sayfada bulunan “Ödeme Yap” butonunu tıklamanız yeterlidir.