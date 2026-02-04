İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonucu nereden öğrenilir?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde açılması bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUCUNA NEREDEN BAKILIR?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacak.