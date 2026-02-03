Adı Epstein belgelerinde geçiyor… Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince konuştu: ‘O benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık’

Bir dönem FETÖ'cüler içerisinde yer aldığını itiraf eden ve hakkında soruşturma da yürütülmüş olan Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin ismi, dünyanın konuştuğu ABD'de çocuk istismarı ve fuhuş ağıyla suçlanan Jeffrey Epstein’a ilişkin belgelerde yer alıyor.

Söz konusu belgelerde, 2017 yılında Antalya'daki Rixos Premium Belek Oteli'ne genç kadınların "masöz stajyeri" olarak yönlendirilmesine ilişkin e-posta yazışmaları bulunuyor.

Tamince, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında konuk olan gazeteci Kenan Taş'a konuştu. Kenan Taş, Fettah Tamince'yle görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Ben daha önce kendisiyle görüşmemiştim. Bu iddialardan sonra kendisine mesaj attım. Bu iddialar hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana mesaj attı. Uçakta olduğunu ve akşam döneceğini söyledi. İndikten sonra ilk beni aradığını söyledi.

“NE KADAR ÖNEMLİ BİRİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

'Siz bana ne sormak istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Epstein dosyalarındaki sizin adınızın geçtiği yerleri sormak istiyorum' dedim. 'Tam olarak neyi sormak istiyorsun?' dedi. Sultan bin Süleyman'ın size gönderdiği mail var dedim. 'Sen onun kim olduğunu biliyor musun?' dedi bana. Ben evet biliyorum dedim. 'Ne kadar önemli biri olduğunu biliyor musun?' dedi. Evet Fettah Bey biliyorum dedim.

"BENİM ARKADAŞIM, RİCA ETTİ BİR DE UYGULADIK"

Burada bir parantez açalım. Sultan bin Süleyman Dubaili bir iş adamı. Dünya konteyner ticaretinin yüzde 10'una sahip. Mal varlığı 20 milyar dolar rakamlarından olan bir isim. Dünyanın en büyük iş insanlarından biri. 'O benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık' dedi. Durumun bundan ibaret olduğunu söyledi.

"EPSTEİN'LE HİÇ BİR ARAYA GELMEDİM"

Peki siz 'Epstein' ile herhangi bir görüşme, mailleşme trafiğinde bulundunuz mu? dedim. Bakın Kenan Bey ben bu adamla hiç bir araya gelmedim. Hiçbir şekilde bir bağlantım, bir kontağım yoktur. O sebeple bunlarla hiçbir ilgimiz yoktur dedi. Süreç, sadece bizim yakın bir dostumuzun, benim önem verdiğim bir insanın bizden rica etmesiyle başlayan bir süreçtir dedi.

"SELAM" DA SORULDU

Sultan'la bir ortaklığı olup olmadığını sordum. Ortaklığının olmadığını söyledi. Ama saygı duyduğunu, önemli bir iş insanı olduğunu belirtti. 'Yardımcınız Epstein'e gönderdiği mailde sizin de selamını iletiyor. Bunu siz mi söylediniz diye sordum. Kendisinin göndermediğini, yardımcısının her gün onlarca kişiyle görüştüğünü birinin selamını kendi adına alıp vermenin normal olduğunu söyledi.

"ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

Telefon görüşmesine gergin başladık, gergin devam ettik ama sonunda biraz daha sakinleşti. 'Benim bugüne kadar yaptıklarım ortadadır. Türkiye'de turizm açısından çalışan bir insanım. Dünyaya bir ürün üretiyoruz. Bu insanların bizi hemen bu kadar kirletmesi, sosyal medyada harcaması ne kadar doğru? Çok da üzücü. Üzgün olduğumu belirtmek isterim' dedi.”

‘BURAK OĞRAŞ’IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Tamince’nin sahibi olduğu Rixos Otelleri, sadece Epstein belgeleriyle anılmıyor. 2011 yılında, 16 yaşında bir çocuk olan Burak Oğraş, Rixos’ta staj yaparken, havuzda ölü bulunmuştu. Tamince’nin, şüpheli ölümün üstünden ancak 13 sene geçince ifadesi alınmıştı.

Dosyayla ilgili rapor veren Ulusal Kriminal Büro'nun 'cinayet' dediği olayla ilgili Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş'ın adalet mücadelesi sürüyor.

SAVARONA DOSYASI

Öte yandan, gazeteci Alican Uludağ Rixos Otelleri sahibi Fettah Tamince'nin adının geçmesi Savarona fuhuş dosyasını yeniden gündeme getirdi. Söz konusu dosyada, 28 Haziran 2010'da Savarona yatına baskın düzenleyen Jandarma, yat içerisinde Rus ve Kazak iş insanları ile yabancı uyruklu kadınları yakaladı. Bunlar arasında Kazak iş insanı Aleksander Maskhevich de yer aldı.

Savcı Yusuf Hakkı Doğan, o dönem örgüt lideri olmakla suçlanan Kazak işadamı Tevfik Arif'in arasında bulunduğu 10 şüpheliye dava açtı. Dava sonunda Tevfik Arif beraat ederken, diğer şüpheliler ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Soruşturmayı genişleten Savcı Doğan'ın, 24 Mart 2011'de Fettah Tamince'nin şüpheli olarak ifadesini aldığı da anlaşıldı.

Soruşturma sürerken Yusuf Hakkı Doğan'ın görev yeri değiştirildi. Dosya, bir dönem Erzincan'da başsavcı İlhan Cihaner’i makamında gözaltına aldıran özel yetkili savcı Osman Şanal'a verildi.

Osman Şanal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ davası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.