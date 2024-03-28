AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri kayıtlarını yenilemek için AKSİS sistemine başvuruyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:06
AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı?
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İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıktan eğitimlerine devam eden öğrenciler her yeni dönemde kayıtlarını yeniliyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLERMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Şubat - 25 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlanacaktı.

Ancak İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklama göre işlemler uzatıldı.

AUZEF KAYIT YENİLEME SON GÜN!

AKSİS kayıt yenileme ekranı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 23:59'a kadar açık olacak.


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