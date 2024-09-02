Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:04

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:04

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

1.ADIM

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

2. ADIM

AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

3. ADIM

Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

Fakülte Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 139,5 TL yansıtılır.