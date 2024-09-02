Son depremler! 2 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:58
Son depremler! 2 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Eylül'de meydana gelen depremler...

2 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.09.02 08:01:43  40.1417   27.0720       10.8      -.-  1.8  -.-   CELTIK-BIGA (CANAKKALE)                           

2024.09.02 07:43:54  40.1177   27.1063        5.3      -.-  2.1  -.-   DIKMEN-BIGA (CANAKKALE)                           

2024.09.02 07:42:36  40.1962   31.7408       18.0      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2024.09.02 07:26:17  40.2965   41.4845        5.4      -.-  2.2  -.-   CIFTLIKKOY-TORTUM (ERZURUM)                       

2024.09.02 07:07:51  37.2703   37.5000        5.0      -.-  2.4  -.-   ORENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP)                       

2024.09.02 06:30:50  38.3485   38.7878        5.0      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2024.09.02 06:11:10  41.4218   43.9610        9.6      -.-  2.3  -.-   GURCISTAN                                         

2024.09.02 05:31:08  38.2878   38.6752        4.3      -.-  1.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                

2024.09.02 04:53:47  39.1857   25.9563        9.8      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.09.02 04:33:52  37.4593   36.9388        5.0      -.-  1.5  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.09.02 04:28:30  37.8738   36.5117        5.4      -.-  1.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2024.09.02 03:50:12  38.2812   31.7900        5.3      -.-  1.2  -.-   KAPAKLI-ILGIN (KONYA)                             

2024.09.02 02:43:50  39.2030   33.3915        5.3      -.-  1.5  -.-   ACIOZ-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                    

2024.09.02 02:31:21  38.9997   26.2197       10.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.09.02 02:08:30  37.6613   35.8615        6.9      -.-  1.2  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          

2024.09.02 02:08:22  38.9932   27.8440        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       

2024.09.02 02:06:50  38.2788   38.2037       10.7      -.-  1.6  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        

2024.09.02 01:22:53  37.4487   26.7082        5.4      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

2024.09.02 01:10:24  38.2763   37.7447        8.2      -.-  2.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.09.02 00:52:03  37.5978   36.1285        5.0      -.-  2.0  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     

2024.09.02 00:47:19  38.9810   28.9950       13.4      -.-  1.3  -.-   HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2024.09.02 00:42:45  38.1195   36.6630        8.0      -.-  1.2  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.09.02 00:26:30  34.9860   26.3715        8.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.09.02 00:23:07  38.5903   37.3065        7.8      -.-  1.4  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        

2024.09.02 00:17:42  35.7570   27.4318        5.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           


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