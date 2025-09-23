Başkent Üniversitesi'nden Teknofest başarısı: '1'i altın 8 madalya, 1 birincilik'

Başkent Üniversitesi, Teknofest çatısı altında düzenlenen 10. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF 2025) 10 buluş sergiledi. Üniversite 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Üniversite, Teknofest Sağlıkta Yapay Zeka yarışmasında ise geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da birinci oldu.

Öğrencilerini kutlayan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, "İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir. Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde, en tepede dalgalandırmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Bu üniversite bunun için kuruldu" açıklamasını yaptı.