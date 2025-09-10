2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemleri ilk kez ÖSYM tarafından yapılacak. Peki, BESYO tercihleri ne zaman? BESYO yerleştirmeleri nasıl yapılır?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN?

BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı, ancak tercihlerin eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor. Adaylar, tercih kılavuzunu ÖSYM'nin duyuru sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları hesaplanarak Spor Bilimleri Fakültesi programlarına öğrenci alımı yapılacak.

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

2025 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde OBP'si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzere genel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır.

Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarından ilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjana aktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.