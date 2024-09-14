Boğaziçi’nde yurtlara ‘fahiş zam’

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:42

Yeni eğitimöğretim yılı başlarken günlük 66 TL ile geçinmesi beklenen öğrencilerin barınma krizi de sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar ve Konutlar Şube Müdürlüğü 2024-2025 akademik yılı için üniversitenin yurt ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlara göre lisans öğrencileri için aylık yurt ücretleri 1200 TL ile 4 bin 350 TL arasında değişiyor. KYK ödemeleri 2 bin TL iken 15 kişilik en ucuz yurt odasının 1200 TL olması öğrencilerden tepki çekti. Cumhuriyet konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle konuştu.

‘İNSANLIK DIŞI ŞARTLAR’

Okula 2020’de başladığını belirten işletme bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşe Sungur yurt kapasitelerinin o dönemde yeterli olduğunu ancak okul yönetiminin aldığı kararlar sebebiyle kapasitelerin artık talebi karşılamadığını belirtirken konuya ilişkin, “Bu dönem bana ve birçok arkadaşıma yurt çıkmadı. Yönetim yıkılan yurdun yerine Teknopark yapma kararı aldı. Halihazırda var olan yurtların ise kapasitesi arttı. 15 kişilik odalar bile var. Odalara üç katlı ranzalar kondu. Bu insanlık dışı şartlar için dahi aylık 3-4 bin lira bandında paralar isteniyor. Her dönem yurt ve yemekhane ücretlerine fahiş zamlar gelmesine karşın bunların niteliğinde bir iyileştirme yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Çoğu öğrencinin KYK’den kredi aldığını burs alanların azınlık olduğunu hatırlatan bir öğrenci ise “Bu fiyatlara çok küçük odalarda kalabalık şekilde kalıyoruz. Benim geçen dönem kaldığım 6 kişilik oda 4 bin TL olmuş. Yurtlara zam yapıyorlar, burslara hiçbir şekilde zam yok” diye konuştu.