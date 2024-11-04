Bornova Belediyesi’nden eğitime tam destek
Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Her gencimizin eşit eğitim olanaklarına ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Eğitim kalitesini artırarak gençlerimizi bilgiyle donatmak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak en büyük hedefimiz” dedi.
Bornova Belediyesi, gençlerin eğitimde eşit fırsatlara erişmesi için Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi (BELGEM) aracılığıyla 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Çamdibi Merkez’in yanı sıra Naldöken ve Pınarbaşı şubelerinde yürütülen programlarla Bornova’nın dört bir yanına yayılan BELGEM, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor.
SINIF SEVİYELERİNE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI
BELGEM şubelerinde 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine; Çamdibi Merkez’de ise 6., 7., 8., 10., 11. ve 12. Sınıflarla birlikte mezun gruplara eğitim desteği sunuluyor. Öğrencilere, müfredatta yer alan her dersin yaprak testleri dağıtılarak, sınavlara hazırlık sürecinde kapsamlı destek sağlanıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrencilere Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce dersleri; lise 10, 11 ve 12. Sınıflar ile mezun gruplara ise Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri sunuluyor.
TAKİP SİSTEMİ VE REHBERLİK HİZMETLERİ
BELGEM’de eğitim alan öğrenciler, BİLSA-OKULSİS Programı sayesinde ders programlarına, devamsızlık durumlarına ve sınav sonuçlarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca, her ay düzenlenen deneme sınavları ve Rehberlik Servisi desteği ile öğrencilerin başarı durumları titizlikle takip ediliyor.
BAŞKAN EŞKİ: GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM ile sundukları eğitimin önemine vurgu yaparak, “Her gencimizin eşit eğitim olanaklarına ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Eğitim kalitesini artırarak gençlerimizi bilgiyle donatmak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. BELGEM sayesinde Bornovalı öğrencilerin yanında olmaktan ve onların geleceğe güçlü adımlarla yürümelerine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
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